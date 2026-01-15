Форма поиска по сайту

15 января, 15:25

Общество

В Кремль пришла 9-летняя девочка, которой Путин обещал стажировку у Зарубина

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

В Кремль пришла 9-летняя Виктория, которой Владимир Путин обещал на прямой линии организовать стажировку у корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. Об этом сообщил журналист в своем телеграм-канале.

Девочка работает вместе с ним в качестве представительницы СМИ на церемонии вручения верительных грамот Путину. Она уже прогулялась по коридорам Кремля вместе со съемочной группой ВГТРК, фиксируя все происходящее на телефон.

"Виктория снимает свой первый в жизни репортаж. И сразу в Кремле", – отметил Зарубин.

Девочка стала одной из самых юных участниц прямой линии. Тогда она заявила, что собирается в будущем стать репортером. Виктория предложила Путину, когда она вырастет и окончит университет, взять ее на место Зарубина. Президент РФ в ответ пообещал, что попросит корреспондента ВГТРК организовать для ребенка стажировку.

Ранее российский лидер исполнил новогоднюю мечту 5-летнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Мальчик оставил свое пожелание на "Елке желаний".

В результате он посетил Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе, а затем ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции. После этого Путин позвонил мальчику и пообщался с ним по телефону.

