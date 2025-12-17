Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся к нему на прямую линию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей. Они написали о своих мечтах в обращениях на прямую линию, сообщил телеканал "Россия 24".

11-летний Владимир, занимающийся дзюдо, получил от главы государства кимоно синего цвета. Мальчик назвал удивительным чувством получить подарок от самого президента.

Путин также исполнил желание юнармейца Егора из Алтайского края, который хотел полетать на самолете.

"Я понимал, что без чьей-либо помощи я вряд ли смогу осуществить свою мечту в связи с тем, что у меня были определенные заболевания, с которыми я не мог подняться в небо так просто. И я подумал, почему бы не попробовать обратиться к верховному главнокомандующему нашему – Владимиру Владимировичу Путину", – рассказал ребенок.

По словам Егора, он знал, что президент уже исполнял мечты других детей, и подумал: "Почему бы мне не попробовать, мало ли повезет".

После полета он рассказал, что испытал потрясающие эмоции. Ребенок подчеркнул, что увидел красоту, "которую можно увидеть только с высоты птичьего полета".

Ранее сообщалось, что Путин в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечты троих детей. Например, ребенок из Московской области хочет побывать в Музее Мирового океана в Калининграде, мальчик из Ханты-Мансийского автономного округа желает попробовать себя в роли сотрудника ДПС, а девочка мечтает встретиться с космонавтом из отряда "Роскосмоса".

