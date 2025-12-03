Форма поиска по сайту

03 декабря, 15:13

Общество

Путин исполнит мечты троих детей в рамках акции "Елка желаний"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин на площадке международного форума "Мы вместе" принял участие в акции "Елка желаний". Российский лидер снял с новогоднего дерева три открытки с мечтами детей, которые ему предстоит исполнить.

В одной из них было указано желание юного россиянина из Московской области, который мечтает побывать в Музее Мирового океана в Калининграде. Отправитель второй открытки из Ханты-Мансийского автономного округа хотел бы попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Школьница, подписавшая третью открытку, пожелала встретиться с космонавтом из отряда "Роскосмоса".

Специальная елка с детскими желаниями украшена цветами и ягодами в расцветке флага России. На ее нижнем ярусе висят украшения, расписанные под хохлому.

"Елка желаний", которая проводится с 2018 года, стартовала 20 ноября. Акция помогает исполнить новогодние желания детей, которые оказались в трудной ситуации, детей с ограниченными возможностями, сирот, а также одаренных ребят.

