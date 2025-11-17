Сергунина анонсировала зимний благотворительный фестиваль в Москве

Фото: пресс-служба КОСиМП

Зимний благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет 6–7 декабря на Болотной площади в Москве, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Для посетителей откроется ярмарка, на которой представят вязаные игрушки, одежду, посуду, мыло и сувениры, созданные подопечными некоммерческих организаций (НКО) города.

Кроме того, все желающие смогут присоединиться к творческим занятиям. Гости распишут елочные игрушки, сделают новогодние свечи, открытки, ароматические саше и лежанки для бездомных животных из приютов.

На фестивале пройдет и познавательный квест. Его участники узнают о работе и социально значимых инициативах московских НКО. На площади также откроется каток, на котором покажут красочные театрализованные шоу. В центре сюжета будут истории о доброте.

"Приглашаем жителей и гостей столицы познакомиться с программами московских НКО и сделать своими руками подарки близким. За предыдущие сезоны проект привлек больше 90 тысяч человек", – отметила вице-мэр.

Ранее сообщалось, что благотворительному сервису на портале mos.ru исполнилось 5 лет. За это время горожане с его помощью пожертвовали более 250 миллионов рублей, в том числе около 72 миллионов с января 2025 года.

Представленные на портале НКО поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, инвалидов, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ветеранов и участников боевых действий, а также экологические инициативы.