Благотворительному сервису на mos.ru исполнилось 5 лет

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Благотворительному сервису на портале mos.ru исполнилось 5 лет. За это время москвичи пожертвовали с его помощью свыше 250 миллионов рублей, в том числе около 72 миллионов с января этого года, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, на первом этапе проект объединил 6 некоммерческих организаций (НКО), а сейчас их стало более 100. Всего горожане сделали свыше 660 тысяч благотворительных переводов.

Представленные на портале НКО поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, инвалидов, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ветеранов и участников боевых действий, а также экологические инициативы.

Средний размер пожертвования – около 380 рублей. Более 46% переводов пришлось на программы помощи юным москвичам и приемным семьям. Благодаря полученным средствам ребята получают лечение и проходят реабилитацию, а родители – консультации психологов.

Год назад в сервис добавили раздел "Участники боевых действий". В нем горожане могут поддержать НКО, которые помогают ветеранам и труженикам тыла, бойцам СВО, а также доставляют гумпомощь жителям новых и приграничных регионов страны.

Неравнодушные граждане могут направить средства на постройку новых приютов для животных, сбор кормов и услуги ветеринаров. Например, благодаря пожертвованиям удалось провести операцию бездомной кошке Рае, которая уже обрела новых хозяев.

Выбрать интересующую программу поддержки и сумму перевода можно на главной странице проекта. Там же предлагается настроить автоплатеж или организовать собственный сбор.

Представленные в сервисе НКО проверены и зарегистрированы в реестре благотворительных организаций Москвы. Они регулярно отчитываются об использовании собранных денег.

За 5 лет более 1,1 тысячи проектов столичных НКО получили гранты мэра Москвы. Всего за это время на конкурс поступило свыше 4,3 тысячи заявок. Победителями стали авторы 1 135 инициатив. Самыми популярными номинациями оказались "Молодежь Москвы", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт".