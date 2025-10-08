Осенняя прогулка с другом: как волонтеры помогают бездомным животным

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жители столицы активно участвуют в помощи бездомным животным, например, посещают приюты, передают корм, медикаменты, а также мастерят своими руками будки, лежанки и поводки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За последний год число самых разных мероприятий в поддержку городских приютов увеличилось в 1,5 раза. Горожане также самостоятельно проводят акции и помогают собакам и кошкам найти любящую семью.

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит отметил, что у каждого волонтера есть своя "уникальная история" знакомства с зоонаправлением добровольчества, однако всех объединяет желание дарить заботу тем, кто в этом нуждается.

Например, каждые выходные москвичи могут помочь с выгулом собак. В частности, 11 октября пройдут выезды в приюты "Домашний, Аннино", "Велес", "Ника" и "Супер собака", а на следующий день всех желающих ждет приют "Хаски Хэлп".

18 октября можно будет приехать в приюты "Биозона", "Домашний, Балашиха" и "Солнечногорский", а 19 октября – в организацию "Ника". Помощь приютам "Домашний, Аннино" и "Супер собака" понадобится 25 октября, а "Мокрый нос" и "Велес" будут ждать волонтеров 26 октября.

Регистрация для участия в выездах открывается на сайте ресурсного центра "Мосволонтер". До конца года их планируется более 30.

Перед поездкой на сайте можно также пройти бесплатный профильный онлайн-курс, чтобы узнать больше о выгуле и социализации животных, передержке, содействии в пристройстве и многом другом.

Зооволонтеры также регулярно становятся участниками масштабных городских мероприятий, таких как "Лапки", "Лучший друг", "Зоогастроли" и других.

Вместе с тем у москвичей есть возможность принести различные зоотовары в специальные боксы в волонтерских окружных центрах "Доброе место", после чего собранное направят в приюты для бездомных животных.

До 20 октября будет проходить сбор корма, лекарств и аксессуаров для питомцев приютов Белгородской области. Мероприятие охватит все волонтерские центры и будет проводиться совместно с организацией защиты животных "РусДог".

Также добровольцы помогали на мероприятиях Российской школы подготовки собак-проводников в Музее Москвы в рамках акции "Ночь в музее" и на фестивале "Хвостатый дневник", поддержали празднование Международного дня собак-проводников. Помимо этого, они приняли участие в обучающей программе по взаимодействию волонтеров с владельцами животных – инвалидами по зрению.

Главный волонтер благотворительного фонда "Биозона" Анна Семянникова рассказала, что старалась помогать животным с самого детства, а 6 лет назад отправилась вместе с семьей в приют, чтобы погулять с собаками. Первая прогулка увлекла ее, и теперь она проводит в приюте каждые выходные.

Чтобы стать волонтером зоонаправления, необходимо выбрать место мероприятия на сайте "Мосволонтер" или посетить один из центров "Доброе место".

Семянникова призналась, что получает "море любви и радости" от животных, которые ждут волонтеров всю неделю.

"Животные прекрасно знают, когда придут волонтеры, чтобы повести их гулять. Под моим началом 30 активных помощников и целая команда из 250 человек. Мы организуем благотворительные акции, курируем новичков, ведем социальные сети фонда и занимаемся самым приятным – пристройством питомцев в новые семьи", – рассказала девушка.

По ее мнению, начинающим зооволонтерам необходимо набраться терпения и изучить зоопсихологию, так как главное – не сила, а понимание и безусловная любовь.

Другой волонтер, Маргарита Афонина, начала помогать бездомным животным в школьные годы, а в зоогостинице общественной организации защиты животных "РусДог" она познакомилась с собакой по имени Кузя, которую впоследствии забрала домой.

Афонина указала, что добровольцы становятся для животных "проводниками в новую жизнь", и добавила, что хочет вдохновить своим примером других.

Ранее стало известно, что более 1,1 миллиона молодых москвичей стали участниками волонтерских проектов. Программы предоставляют возможность попробовать себя в разных сферах деятельности и определиться с будущей профессией.

Кроме того, горожане принимают участие в значимых городских событях, запускают свои первые социальные инициативы, а также заводят новых друзей и единомышленников.

