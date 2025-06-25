Более 1,1 миллиона молодых москвичей участвуют в волонтерских проектах

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Свыше 1,1 миллиона молодых москвичей в настоящее время стали участниками волонтерских проектов столицы, передает портал мэра и правительства города.

Программы предоставляют возможность попробовать себя в разных сферах деятельности и определиться с будущей профессией. Кроме того, горожане становятся частью значимых городских событий, запускают свои первые социальные инициативы, а также заводят новых друзей и единомышленников.

Волонтерство для молодежи становится не просто модным увлечением, а стилем жизни. Начиная с раннего возраста, они могут сохранить это стремление помогать другим на протяжении всей жизни.

Как отметила председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, в Москве созданы все условия для самореализации молодых людей в самых разных областях, а волонтерство считается одним из самых популярных направлений.

"Ежедневно волонтеры участвуют в различных проектах и акциях, помогают в проведении патриотических, культурных, спортивных, экологических и других мероприятий. Для них это не просто помощь другим, а получение удовольствия от добрых дел, приобретение полезного опыта и возможность заявить о себе", – добавила она.

Например, помощь с определением направления деятельности можно в ресурсном центре "Мосволонтер". Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать интересующее мероприятие в разделе "События". Кроме того, на платформе можно пройти бесплатные онлайн-курсы.

Помимо этого, в центре можно найти множество различных мероприятий и акций для добровольцев. Всего там представлено свыше 10 направлений, в которых можно участвовать одновременно.

Согласно статистике, наиболее популярное направление – событийное. Оно дает возможность посетить разнообразные мероприятия, как городские и региональные, так федеральные и международные. Там ребята участвуют в организации и проведении акций, форумов, фестивалей и других встреч.

В свою очередь, социальное и инклюзивное направления воспитывает в молодых москвичах сострадание, бескорыстие и отзывчивость через помощь пожилым людям, инвалидам, детям и многодетным семьям. Еще волонтеры посещают социальные и медицинские учреждения, а также участвуют в сборе предметов первой необходимости в штабах "Москва помогает".

При этом в этом году молодые люди стали важной частью Международного волонтерского корпуса, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Они активно участвовали в мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти, и оказывали помощь в акциях "Спасибо герою", "Георгиевская лента", "Улицы героев", "Линия памяти", "Вахта памяти. Вечный огонь".

Вместе с тем юные добровольцы уделяют внимание и мероприятиям, направленным на поддержку бездомных животных. В частности, зооволонтеры обеспечивают временное проживание, питание и прогулки для четвероногих питомцев, играют с ними в приютах, организуют сбор необходимых товаров и устраивают выставки для пристройства животных.

Волонтеры-экологи также вносят важный вклад, заботясь об окружающей среде и формируя у людей экологическое мышление. Они рассказывают о принципах осознанного потребления и правилах раздельного сбора мусора.

Тем временем активисты в сфере культуры восстанавливают памятники истории и архитектуры. Уже второй год их обучают в школе волонтера культурного наследия. Участвуя в этом проекте, они находят уникальные возможности для личного и профессионального роста.

Спортивное направление волонтерства, в свою очередь, предоставляет шанс поучаствовать в организации крупных мероприятий, спортивных событий и узнать, как все устроено за кулисами.

Волонтеры, занимающиеся вопросами здравоохранения, помогают проводить акции по сбору крови и образовательные мероприятия. Еще они следят за безопасностью на различных мероприятиях и приходят на помощь людям и животным в сложных ситуациях.

Еще один шанс попробовать себя в волонтерской сфере можно в рамках фестиваля "День молодежи" 28 и 29 июня в парке искусств "Музеон". Там "Мосволонтер" подготовил программу в павильоне "Добро".

Например, в зоне "Мастерская" посетителей ждут мастер-классы по созданию кейк-попсов, мягких игрушек и адресников с именами для животных из приюта. В зоне "Дуэль добра" участники смогут ответить на вопросы о волонтерстве.

В VR-зоне и можно будет узнать больше о волонтерской деятельности и совершить доброе дело, не выходя из дома. На мероприятии "Чемодан волонтера" гости соберут все необходимое для помощи в масштабном городском событии, а в фотозоне их ждут памятные снимки, а также участие в челлендже "Выбираю добро".

Кроме того, для всех желающих состоится соревнование "Волонтеры в городе". Также каждый сможет узнать больше о работе ресурсного центра "Мосволонтер".

За участие в мероприятиях будут выдаваться специальные жетоны, которые можно будет обменять на уникальные сувениры в магазине "Добролавка".

Между тем культурное направление волонтерство объединяет свыше 33 тысяч жителей Москвы. Волонтеры помогают в организации фестивалей и форумов, расшифровывают аудиозаписи из музейных фондов, помогают реставраторам, проводят экскурсии. Кроме того, на мероприятиях они сопровождают гостей и проводят мастер-классы.