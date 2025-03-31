Культурное направление волонтерства объединило более 33 тыс москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Культурное направление волонтерства объединяет более 33 тысяч москвичей, сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Заммэра Наталья Сергунина отметила, что добровольцы участвуют в организации фестивалей и форумов, расшифровывают аудиозаписи из музейных фондов, помогают реставраторам, а также проводят экскурсии.

Кроме того, на концертах, выставках и творческих вечерах волонтеры сопровождают гостей, рассказывают полезную информацию, проводят мастер-классы. Они также ухаживают за памятниками монументального искусства и оцифровывают архивные документы.

Чтобы присоединиться к команде, горожанам необходимо зарегистрироваться на сайте ресурсного центра "Мосволонтер". В настоящее время учреждение развивает свыше 10 направлений добровольчества. В пятерку самых популярных входят патриотическое, событийное, культурное, социальное и экологическое. Участниками волонтерских проектов и инициатив стали порядка 1,4 миллиона человек.

Более 10 тысяч москвичей уже отправили заявки на вступление в международный волонтерский корпус 80-летия Победы в ВОВ. В преддверии праздника добровольцы должны будут встречать на вокзалах и в аэропортах почетных гостей, в том числе ветеранов, помогать им дойти до гостиниц и сопровождать на разные мероприятия. Также волонтеры помогут в организации акций "Георгиевская лента" и "Цветы Победы".