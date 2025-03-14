Свыше 10 тыс москвичей подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 10 тысяч москвичей направили заявки на вступление в международный волонтерский корпус 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, за последние несколько месяцев добровольцы приняли участие более чем в 150 патриотических мероприятиях. При этом они продолжают обучение, которое проходит в два этапа.

В первый этап входит онлайн-курс, в рамках которого будущие волонтеры изучают основы добровольческой деятельности, историю и героев ВОВ. После этого их знания проверяются или дополняются экспертами на очных занятиях, где можно узнать, например, как правильно выстраивать командную работу.

"Мы должны уважать, знать и сохранять историю. Участие в предстоящем праздновании 80-летия Победы – это уникальная возможность пообщаться со свидетелями тех событий", – отметил один из участников корпуса, обладатель знака отличия "Волонтер Москвы" Николай Кузнецов.

В преддверии Дня Победы волонтеры должны будут встречать на вокзалах и в аэропортах почетных гостей, в том числе ветеранов, а также помогать им дойти до гостиниц и сопровождать на различные мероприятия. Кроме того, добровольцы окажут помощь в организации акций "Георгиевская лента", "Цветы Победы" и иных мероприятий.

Вступить в международный волонтерский корпус 80-летия Победы в ВОВ могут граждане, которым уже исполнилось 14 лет. Подать заявку можно на сайте всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Свыше 170 мероприятий пройдет во всех регионах России в рамках празднования 80-летнего юбилея Победы в ВОВ. В подготовке программы участвуют два российских организационных комитета. Кроме того, следуя поручению Владимира Путина, Росархив готовит масштабную историко-документальную выставку "Великая Отечественная война: документы и артефакты".

При этом основной площадкой станет столичный Музей Победы. В нем откроется новая масштабная экспозиция "Путь к Победе", рассказывающая о героизме солдат Красной Армии. Показ также затронет судьбы простых бойцов и вклад каждого российского региона и стран СНГ в победу. Кроме того, вновь будут зажжены "Свечи памяти", посажены деревья в рамках акции "Сад памяти", а также пройдут акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк".

