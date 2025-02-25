Мультимедийная мобильная акция "Ура Победе!" стартовала в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Акция "Ура Победе!", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, началась в России. Празднование не должно быть формальным, для этого необходимо применить все возможные технологии, сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП) Елена Малышева.

"Праздник со слезами на глазах – это всегда было свойственно для нашего общества, и я уверена, что это и есть как раз та самая историческая память. Ведь историческая память – это не отдельные факты или события, это приоритеты, ценности, это то, что у нас на уровне национального сознания", – цитирует ее ТАСС.

По словам замминистра цифрового развития РФ Бэллы Черкесовой, впервые акцию запустили в 2010 году, на сегодняшний день к ней присоединились крупнейшие мобильные операторы. Как она отметила, каждый гражданин может получить доступ к цифровому контенту. Кроме того, набрав по единому бесплатному номеру 1945, можно узнать о сводках Совинформбюро от 1945 года, диктором которых был Юрий Левитан.

"Мы призываем всех присоединяться к этой акции. В 75-ю годовщину Победы к ней присоединились более 21 миллиона человек, и мы надеемся, что в этот раз к ней присоединится не меньшее количество людей", – добавила Черкесова.

В свою очередь, Малышева подчеркнула, что в работе с исторической памятью не стоит забывать и об ее "ретрансляции", которая реализуется при помощи современных технологий. Она также назвала акцию "Ура Победе!" хорошей и доброй традицией России. При помощи музыкальной составляющей удается передать атмосферу, чувства и ценности, которые были заложены в те времена, добавила она.

Вместе с тем Малышева выразила уверенность в том, что в этом году к акции присоединится большее количество человек.



Между тем более 9 тысяч москвичей отправили заявки на участие в Международный волонтерский корпус 80-летия Победы. Функционал будет состоять в помощи ветеранам и встречах гостей столицы. Кроме того, добровольцы присоединятся к таким праздничным акциям, как "Улицы Героев", "Георгиевская лента" и "Цветы Победы".

