Собянин: 9 тыс москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 9 тысяч москвичей отправили заявки на участие в Международный волонтерский корпус 80-летия Победы, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Функционал будет состоять в помощи ветеранам и встречах гостей столицы, уточнил мэр. Кроме того, добровольцы присоединятся к таким праздничным акциям, как "Улицы Героев", "Георгиевская лента" и "Цветы Победы".

Собянин напомнил, что жители столицы на протяжении многих лет участвуют в патриотическом волонтерстве, что помогает сохранить историческую память, помочь труженикам тыла и поддержать участников специальной военной операции.

"В такой значимый для нашей страны год особенно важно выразить благодарность героям за их подвиги", – подчеркнул градоначальник.

Стать участником Международного волонтерского корпуса может каждый желающий, добавил мэр. Для этого нужно подать заявку на сайте организации и пройти обучение.

Между тем Владимир Путин пригласил на празднование Дня Победы в Москве президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера Боливии Луиса Арсе.

Также обещания приехать в Москву 9 мая дали председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Палестины Махмуд Аббас, а также президент Сербии Александар Вучич.