Президент Палестины приедет в Москву на День Победы

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

"Конечно. У него есть приглашение, он согласен, будет", – приводит его слова ТАСС.

Владимир Путин также пригласил на парад белорусского лидера Александра Лукашенко и воинские расчеты республики. Также приглашения от российского лидера поступили к главам стран – участниц СНГ.

Для участия приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран, 10 из которых уже подтвердили участие. Помощник президента России Юрий Ушаков также допустил участие в параде военных из КНДР.

