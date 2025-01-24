Германия не будет участвовать в параде Победы в Москве

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Германия не планирует принимать какого-либо участия в параде Победы на Красной площади в Москве, рассказал посол ФРГ в РФ Александр Ламбсдорф.

"Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне", – передает ТАСС его слова.

Представители Германии отказываются появляться на военном параде, пока продолжается украинский конфликт, объяснил он.

Ранее СМИ писали, что парад в Москве может посетить большой гость из США. Подробности не раскрывались, но источник называл возможный визит Дональда Трампа "фантастическим". В Кремле позднее опровергли эти сообщения, заявив, что Россия не приглашала представителей США на празднование 80-летия Победы.

Для участия приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран, 10 из которых уже подтвердили участие. Помощник президента России Юрий Ушаков также допустил участие в параде военных из КНДР.

