Песков заявил, что Россия не приглашала представителей США на 80-летие Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия не приглашала представителей США на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков РИА Новости.

"Но в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню", – добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее зарубежные СМИ писали, что военный парад может посетить большой гость из США. Подробности не раскрывались, но источник называл возможный визит избранного американского лидера Дональда Трампа "фантастическим".

Ранее Владимир Путин пригласил на парад белорусского лидера Александра Лукашенко и воинские расчеты республики. Также приглашения от российского лидера поступили к главам стран – участниц СНГ.

Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран, 10 из которых уже подтвердили участие. Помощник президента России Юрий Ушаков также допустил участие в параде военных из КНДР.

