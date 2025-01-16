Newsweek: парад Победы в Москве может посетить большой гость из США

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Военный парад в Москве в честь 80-летней Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) может посетить большой гость из США. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

"Источник не уточнил, кем может быть это официальное лицо, но сказал, что сам (избранный президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп "был бы фантастическим", – сказано в сообщении.

Центральным событием праздника станут парады в Москве и восьми городах-героях. По словам главы Минобороны России Андрея Белоусова, парады также пройдут в 12 городах, в которых располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран, 10 из которых уже подтвердили участие. Помощник президента России Юрий Ушаков также допустил участие в параде военных из КНДР.

