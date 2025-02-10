Си Цзиньпин приедет в Москву на День Победы

Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

"Принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в свою очередь пригласил Владимира Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября", – сказал Моргулов.

Ранее Путин пригласил на парад белорусского лидера Александра Лукашенко и воинские расчеты республики. Также приглашения от российского президента поступили к главам стран – участниц СНГ.

Президент Палестины Махмуд Аббас уже подтвердил свое участие в параде в Москве.

До этого сербский лидер Александр Вучич рассказал, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вместе приехать в Москву 9 мая для посещения парада Победы. Фицо назвал свое присутствие на этом мероприятии личным долгом.