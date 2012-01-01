Исторический онлайн-квест и "Бессмертный полк" пройдут в РФ в честь 80-летия Победы

9 мая 2025 года Россия отпразднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. При этом мероприятия, прославляющие подвиг советского народа, запланированы не только в РФ. Подробнее о главных патриотических акциях – в материале Москвы 24.

"Бессмертный полк"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народные шествия с портретами родственников-фронтовиков выросли из акции Парад победителей, которая состоялась в Тюмени в 2007 году. Позднее она получила название "Бессмертный полк", а в год 70-летия Победы ее география уже насчитывала 1 150 городов и 17 стран.

Одним из самых запоминающихся стало шествие 9 мая 2019 года: в нем приняли участие более 10 миллионов человек в 3,7 тысячи городских и муниципальных образованиях РФ. В 2020-м акция впервые прошла онлайн из-за пандемии: видеопоток портретов ветеранов транслировался на сайте общественного движения. Его просмотры тогда превысили 20 миллионов. В 2023 и 2024 годах акция также прошла в Сети.

"Бессмертный полк" осваивает и другие форматы. Например, в школах, на предприятиях и в других учреждениях создаются "Стены памяти" с фото тех, кто искоренял фашизм. Также ежегодно проходит онлайн-флешмоб, участники которого публикуют в соцсетях истории своих родных фронтовиков с хештегом #нашБессмертныйполк.

"Сад памяти"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Изначальная миссия акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Однако уже в первый год проекта – в 2020-м – появилось почти 29 миллионов новых деревьев, а в 2024-м – более 38. По данным организаторов, за все время проведения акции участники из более чем 78 стран высадили свыше 130 миллионов деревьев. Таким образом, это не только дань уважения героям войны, но и сохранение и восстановление лесного фонда.

В 2025 году начало акции запланировано на 18 марта, и принять участие смогут все желающие. Сделать это просто: нужно зарегистрироваться на портале и выбрать удобную локацию из представленных. Организаторы дадут весь необходимый инвентарь.

Также можно принять участие и в формате #СадПамятиДома – высадить дерево на собственном участке и добавить локацию на карту.

"Чтения победы"

Это масштабный проект, в котором актеры театра и кино, музыканты, спортсмены и общественные деятели рассказывают о подвигах советского народа во время войны. Первое мероприятие цикла в честь 80-летия Победы прошло на станции столичного метро "Маяковская" в ночь на 5 декабря 2024 года. Выбор даты не случаен: ровно тогда, в 1941 году, началось контрнаступление советских войск под Москвой.

На "Маяковской" звучали произведения Константина Симонова, Александра Твардовского, Даниила Гранина, Роберта Рождественского и других авторов. А исполняли их артисты Егор Бероев, Валерий Баринов, Ольга Будина, Александр Михайлов, Анастасия Макеева, Виктор Рябов, Сергей Чуйков, актеры Театра МОСТ и хор Сретенского монастыря. Также для более полного погружения в эпоху на станции воссоздали атмосферу декабря 1941-го. Плюс на платформах стояли два тематических поезда – "Музей Победы" и "Подвиг народа".

"Георгиевская ленточка"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акция по раздаче волонтерами георгиевской ленты впервые была организована к 60-летию Победы в 2005 году. С тех пор она – символ празднования 9 Мая, а в декабре 2022-го Владимир Путин подписал закон о закреплении ее статуса как одного из символов воинской славы России.

Теперь акция проходит в более чем 90 странах с 23 апреля по 9 мая. Помимо граждан, к ней присоединяются министерства, ведомства, госкорпорации и различные молодежные движения. В общей сложности ежегодно раздается около 20 миллионов ленточек.

Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа"

Основная задача этой акции – привлечь внимание молодежи к событиям Великой Отечественной войны. Принять участие в ней смогут школьники от 10 до 18 лет.

Интеллектуальное соревнование пройдет в три этапа: первый (25 февраля – 21 марта) представляет собой классическое онлайн-тестирование, второй (24 марта – 11 апреля) – расширенная проверка знаний со специальными заданиями, третий (6 мая) – творческая работа.

Победителям вручат призы, главный из которых – возможность посетить Парад Победы на Красной площади и торжественный концерт. Это право получат трое лучших участников олимпиады.

Пройти предварительную регистрацию можно на сайте.

Онлайн-квест "Вечные звезды"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Игра, которая начнется 23 февраля, познакомит с событиями войны через посещение и изучение исторических объектов (например, памятников и зданий) в российских городах. Для участия в квесте нужно скачать мобильное приложение "Победа80" в RuStore, Google Play, App Store и AppGallery.

На интерактивной карте появится 940 звезд трех видов – бронзовые, серебряные и золотые. Это различные типы заданий и количество баллов за их выполнение:



под бронзовыми скрыты фото памятников и их описание. Чтобы получить такие звезды, надо кликнуть на них и после прочтения информации выбрать один из предложенных вариантов. За это начислят 2 балла;

серебряные содержат вопросы: за каждый правильный ответ дадут 5 баллов, за ошибку – только 2;

золотые звезды начислят за прогулку до исторических объектов на карте и фото около них, которое нужно загрузить в приложение квеста. За один кадр – целых 100 баллов.

Кроме того, участники могут заработать дополнительные баллы: например, за приглашение друзей в акцию и репосты найденных звезд в соцсети. По итогам квеста организаторы определят 16 победителей.

"Поезд Победы"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Первая в мире иммерсивная инсталляция на базе движущегося состава, который путешествует по России и Белоруссии с 2020 года. С тех пор "Поезд Победы" проехал больше 200 тысяч километров и посетил 225 городов, а внутри него побывали более 1 миллиона человек.

10 тематических вагонов посвящены разным периодам Великой Отечественной войны. Для выставки создано более 150 полноразмерных фигур, 400 квадратных метров декораций, 4 тысячи единиц оригинального реквизита и 50 видеопроекторов. А в 2024 году была запущена ее интерактивная версия: для этого разработали 79 панорам и 158 интерактивных элементов, а также оцифровали 159 фотографий экспонатов.

К 80-летию Победы поезд посетит более 100 субъектов, в числе которых города-герои России и Белоруссии, а также города трудовой доблести и воинской славы.