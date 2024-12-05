Фото: телеграм-канал SHOT

Акция "Чтения Победы" прошла на станции метро "Маяковская" в ночь с 4 на 5 декабря, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Мероприятие состоялось в честь контрнаступления Красной армии под Москвой в 1941 году. Ликсутов добавил, что участники акции посмотрели выступления артистов и услышали произведения военных лет за авторством Константина Симонова, Александра Твардовского, Даниила Гранина, Роберта Рождественского и других авторов.

Кроме того, на станции воссоздали атмосферу декабря 1941 года, а на ее платформах стояли два тематических поезда – "Музей Победы" и "Подвиг народа".

В честь событий 83-летней давности в кинопарке "Москино" состоятся различные иммерсивные представления. Гости при помощи современных компьютерных и графических технологий и фрагментов кинохроники смогут полностью погрузиться в процесс постановки. Этому также помогут реконструкторы и настоящие танки, пушки и самолеты.

