Первый в России Музей героизма откроется на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Первый в России Музей героизма откроется 9 декабря в павильоне № 59 "Зерно" на ВДНХ. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Музей будет представлять из себя современное мультимедийное пространство, где желающим расскажут о примерах мужества соотечественников. Общая площадь экспозиции достигнет более тысячи квадратных метров. Кроме того, в павильоне появится галерея с госнаградами СССР и РФ: орденами, медалями, знаками отличия, почетными грамотами.

В музее будут представлены три больших тематических раздела: "Подвиг", "Становление героя", "Путь воина". Первый раздел посвящен проявлению героизма со времен Древней Руси и до наших дней. Экспозиция позволит понять феномен повседневного трудового подвига – от первых кузнецов-оружейников до выездных бригад оборонных предприятий в период СВО.

Также в рамках этого раздела посетители смогут узнать о современных героях, совершающих трудовой подвиг. Это врачи, волонтеры, деятели культуры, сотрудники силовых структур, специалисты МЧС, спортсмены и ученые.

Раздел "Становление героя" расскажет гостям об идеалах литературы, культуры, истории и современности, а "Путь воина" – о победах и достижениях бойцов войск спецназначения, в том числе и участниках СВО. Последний раздел состоит из 6 площадок, которые символизируют природные и антропогенные стихии, где проводят боевые операции.

Между тем Главное архивное управление Москвы опубликовало книгу "Непобедимый город над Невой…" к 80-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Ее можно найти в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

Книга также рассказывает о повседневном героизме жителей Ленинграда, которые трудились на предприятиях, участвовали в местной противовоздушной обороне, обеспечивали поддержание чистоты и порядка в городе. Издание проиллюстрировано большим количеством фотографий 1941–1944 годов, сделанных военными фотокорреспондентами Сергеем Струнниковым и Михаилом Трахманом.

