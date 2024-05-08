"Синергия": большинство студентов считают День Победы самым важным праздником для РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство российских студентов (69% опрошенных) считают День Победы самым важным праздником для России и отмечают его. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра Университета "Синергия", с которыми ознакомилась Москва 24.

Всего в опросе приняли участие свыше 5 тысяч учащихся вузов из всех регионов РФ. Из них 95% респондентов считают празднование Дня Победы необходимым для государства. Обратного мнения придерживаются только 5% респондентов. Самым важным праздником для РФ 9 Мая признают 69% опрошенных. Одним из важнейших его называют 27%, а неважным – только 4%.

Исследование показало, что 83% респондентов празднуют День Победы, 17% этого не делают. Во время празднования 93% опрошенных ощущают душевный подъем и чувство патриотизма. Этого не чувствуют 2% участников опроса, а затрудняются с ответом 5%.

Студенты считают важными атрибутами празднования 9 Мая военный парад на Красной площади, георгиевскую ленточку, медали и красные гвоздики, Вечный огонь, праздничный салют.

Респонденты рассказали, что они принимали участие или посещали мероприятия, посвященные ВОВ:



спектакли, концерты, кинопоказы (57%);

выставки и экспозиции (53%);

парады и военные церемонии (36%);

восстановление памятников и мемориалов (24%);

исторические реконструкции (18%).

По данным опроса, любимые фильмы или песни о Великой Отечественной войне есть у 59% студентов. У 21% респондентов их нет, 20% затруднились с ответом. Также 60% сказали, что немного сомневаются в своих знаниях о ВОВ. Еще 24% заявили, что хорошо или отлично владеют информацией по данной теме. Только 16% сильно в них сомневаются.

Отвечая на вопрос: "Какие переломные моменты Великой Отечественной войны вы знаете?", 37% студентов выбрали Сталинградскую битву, 32% – взятие Берлина, 19% – битву на Курской дуге, 12% – битву под Москвой. Из опрошенных 38% думают, что в образовательные программы нужно включать подробную информацию о ВОВ, так как это важно для формирования патриотических чувств. 36% поддерживают, считая это важным для предотвращения искажения истории. Еще 24% уверены, что информации и без того достаточно. Лишь 2% утверждают, что образование должно ориентироваться на будущее, а не на прошлое.

Важными для увековечения памяти о ВОВ студенты считают поддержку ветеранов и их семей (69%), создание и поддержку музеев и экспозиций (55%), восстановление и сохранение памятников и мемориалов (50%), организацию мероприятий и фестивалей (42%).

На Красной площади 9 мая пройдет парад Победы. В нем примут участие свыше девяти тысяч человек, 70 единиц техники и две авиагруппы. По словам исполняющего обязанности главы Минобороны России Сергея Шойгу, в состав пешей колонны войдут военные полки, батальоны и роты.

В этом году в России не будет шествия "Бессмертный полк" в очном формате. Депутат Госдумы Елена Цунаева отметила, что такое решение было принято в связи с имеющимися угрозами общественной безопасности.