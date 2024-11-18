Более 340 тысяч человек посетили музей под открытым небом на Красной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Красной площади музей под открытым небом, посвященный 83-й годовщине военного парада 1941 года, посетили 342 тысячи человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, отметив, что в организации мероприятия помогли свыше 300 волонтеров.

По словам вице-мэра, с 7 по 10 ноября жители и гости столицы могли ознакомиться с пятью инсталляциями, которые символизировали знаковые места и события из жизни москвичей в период Великой Отечественной войны.

Она подчеркнула, что на большом экране длиной 150 метров посетителям демонстрировали хроники военных парадов 1941 и 1945 годов, 4 000 фотографий бойцов "Бессмертного полка" и кадры анимированного проекта "Защитники Москвы – ратники".

Другой экран был установлен на фасаде макета кинотеатра "Художественный", где показывали фильмы даже во время войны. Гостям мероприятия представили кинокартины прошлых лет: "Разгром немецких войск под Москвой", "Фронтовые подруги", "Киноконцерт 1941 года", "Приключение Корзинкиной", "Чапаев с нами".

Рядом была расположена двухэтажная сцена, оформленная под Московский академический театр имени Маяковского, который в 1940-е назывался Театром Революции и продолжал работать даже во время ВОВ. В память об этом на площадке организовали проведение иммерсивных спектаклей, в которых участвовали 300 артистов и студентов творческих вузов. Они познакомили зрителей с реальными историями жителей.

При этом каждое представление начиналось с марша парадной коробки "Встань в строй" – шествия 120 актеров, одетых в форму солдат того времени. Уникальным объектом стал трамвай, который перевозил студентов, военных, дрова и предметы первой необходимости по Москве в годы войны. На импровизированной стене трамвайного депо имени Н. Э. Баумана, расположенной неподалеку, установили стенд с историческими снимками столицы.

Также посетителям музея презентовали экспозиции, посвященные обороне Москвы и подвигу тружеников тыла. Отдельно жители и гости столицы могли рассмотреть более 40 единиц техники времен Великой Отечественной войны, включая истребитель И-16, зенитную пушку, танк Т-60, гусеничный тягач, бронеавтомобиль.

Ранее Главархив Москвы опубликовал списки награжденных участников Отечественной войны 1812 года в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Теперь горожане могут узнать судьбу не только офицеров, но и рядовых, ополченцев, партизан, горожан и даже крестьян. Кроме того, в виртуальном музее представлена информация о предках жителей Москвы, которые застали ВОВ.

