Документы 1812 года появились в сервисе Главархива Москвы

Фото: Главархив Москвы

Главархив Москвы опубликовал списки награжденных участников Отечественной войны 1812 года в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". У москвичей появились новые возможности для поиска информации о своих предках, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Уверена, что новые документы помогут горожанам больше узнать об истории своей семьи, ведь в новом разделе доступны не только имена офицеров, но и рядовых, ополченцев, партизан, горожан и даже крестьян, которые стали героями тех далеких событий", – передает слова вице-мэра портал мэра и правительства столицы.

В разделе "Герои войны 1812 года" есть сведения об офицерах, солдатах и крестьянах, которые отличились в сражениях с Наполеоном. Кроме того, в виртуальном музее представлена информация о предках жителей Москвы, которые застали ВОВ. В подразделе "Коллекции" зала "1941–1945 года" можно найти имена горожан, совершивших в военное время подвиг, награжденных медалью "За оборону Москвы", а также список солдат, которые защищали столичное небо.

Москвичи могут найти своих предков среди 500 тысяч человек – не только военных, но и мирных жителей. Треть всех получивших награду – женщины и дети. Для удобства все фамилии расположены в алфавитном порядке.

Ранее Главархив открыл выставку "Московские семьи". Там представлены фотографии, открытки и другие материалы, рассказывающие о династиях горожан XIX и XX веков и их взаимосвязи с судьбой страны. Выставка доступна до января 2025 года в выставочном зале. Также ее можно посмотреть в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".