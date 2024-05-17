Более 5 тысяч снимков передали москвичи на вечное хранение в Главархив

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 5 тысяч снимков были переданы на вечное хранение в Главархив, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на начальника учреждения Ярослава Онопенко.

Он напомнил, что 3 года назад начался второй этап акции "Москва – с заботой об истории", который получил название "Московская фотолетопись". В честь этого Главархив открыл доступ к почти сотне фотографий с 1930-х по 2010-е годы, которые передавали сами москвичи. Увидеть фото можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

"Благодаря переданным снимкам можно представить, как менялась жизнь москвичей в разные десятилетия: где они гуляли, в какие города и страны путешествовали, как отмечали дни рождения, свадьбы и другие важные события. Такие кадры являются незаменимой частью нашей истории и должны быть сохранены для будущих поколений", – уверен Онопенко.

В частности, жители города фиксировали виды Ильинского сквера, Поклонной горы, музея "Архангельское" и здания нынешнего БЦ "Павелецкая плаза". Среди снимков можно ознакомится и с видами Чехова, Чебоксар, Волгограда, Самары, Казани, Санкт-Петербурга и острова Валаама.

Начальник Главархива напомнил, что фото и кинопленки можно передать через центры "Мои документы".

Ранее Сергей Собянин дал старт второму этапу акции "Московская фотолетопись". По словам мэра города, всего с начала проекта жители города передали на хранение почти 17 тысяч материалов.

