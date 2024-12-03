На ВДНХ отметят День воинской славы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Праздничная программа в честь дня воинской славы России, начала контрнаступления советских войск под Москвой, состоится на ВДНХ. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу главной выставки страны.

5 декабря, в честь 83-й годовщины сражения за Москву, в 13 часов состоится экскурсия "Помните ушедших в битве за Москву", которая расскажет о судьбе тогдашней ВСХВ в годы Великой Отечественной войны, а также о том, как выставка и ее работники помогали стране.

Далее гости смогут посетить "Лабиринт истории" в Музее кино на ВДНХ. Там им покажут первый советский "Оскар", который страна получила в 1943 году за картину "Разгром немецких войск под Москвой" 1942 года.

В это же время в центре "Космонавтика и авиация" пройдут экскурсии "На крыльях Победы", а в музее славянской письменности "Слово" проведут тур "Письма и дневники как память о войне".

Масштабная программа, посвященная Битве за Москву, будет представлена и в кинопарке "Москино". Посетители смогут увидеть реконструкцию ключевых событий того времени и узнают, как жили и трудились москвичи в 1941 году. В частности, в кинопарке пройдет показ постановки Игоря Угольникова "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа".

