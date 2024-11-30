Программа к 83-й годовщине Битвы за Москву пройдет в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Масштабная программа, посвященная Битве за Москву, будет представлена в кинопарке "Москино" в декабре. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Битва за Москву – крупнейшее сражение Великой Отечественной войны. Солдаты, офицеры и сами жители защищали город на протяжении семи месяцев. Их сплоченность переломила ситуацию, это стало первым шагом к Победе. До конца года посетители кинопарка смогут увидеть реконструкцию ключевых событий того времени. Они узнают, как жили и трудились москвичи в далеком 1941-м", – отметила вице-мэр.

Иммерсивное представление

К 83-летию контрнаступления советских войск под Москвой в кинопарке пройдет показ постановки Игоря Угольникова "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа".

Гости погрузятся в историю событий с помощью компьютерных и графических технологий, фрагментов кинохроники и фильмов, сценических решений и реалистичные декорации. Так, в проекте используются танки, пушки и самолеты Музея техники Вадима Задорожного и студии "Военфильм".

Помимо этого, в программе принимают участие актеры и военные реконструкторы. Они воссоздадут исторические события, а также постараются передать атмосферу героизма и сплоченности советского народа. В сценарий будут представлены иммерсивные музыкальные паузы, лирические и поэтические эпизоды, хореография и видеоконтент.

Желающие могут увидеть постановку 7 и 8 декабря с 14:00 до 15:00, а также во все последующие выходные до конца года. Вход по билетам.

Постановочные бои и фронтовые концерты

Кроме того, специалисты приготовили программу в рамках проекта "Зима в Москве". 7 и 8 декабря состоятся реконструкции знаковых эпизодов масштабного контрнаступления Красной армии в ходе Битвы за Москву.

Часть пройдет в декорациях "Уездный город" и "Москва 1940-х годов". Гости в 11:00 и 15:00 увидят там парад войск Рабоче-крестьянской Красной армии, в 12:00 – реконструкцию сражения за Красную Поляну. В 16:00 пройдет постановочный бой за село Белый Раст, в 13:00 и 17:00 – концерт "Фронтовая музыка агитбригады".

Также с 10:00 до 18:00 состоятся исторические занятия и интерактивы, в рамках которых гости узнают, как жили москвичи в годы ВОВ. В кинопарке создадут почту, отделение милиции и магазин. Все желающие получат красноармейские книжки и посетят курсы саперов, артиллеристов и летчиков, а также поработают связистами, медиками и специалистами противовоздушной обороны.

Здесь же гости увидят знаменитые образцы советской военной техники, от знаменитой 45-миллиметровой пушки "сорокопятки" до легкого танка БТ-7, самолета У-2 и 85-миллиметровой зенитной установки.

Между тем москвичи могут принять участие в написании исторического диктанта о Битве за Москву, который состоится с 2 по 9 декабря. Горожане в честь Дня героев Отечества смогут увидеть фильм о полководцах, а также встретиться с ветеранами и героями РФ.

