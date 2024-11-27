Артисты "Музыкальной мастерской Юрия Розума" провели мастер-классы для детей в Капотне

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Более 100 учеников и преподавателей музыкальных школ Капотни приняли участие в мастер-классе "Музыкальной мастерской Юрия Розума". Мероприятие прошло при поддержке Московского НПЗ.

Под руководством профессиональных музыкантов и педагогов Российской академии музыки имени Гнесиных школьники отточили навыки исполнительского искусства на баяне, гитаре, саксофоне, ударных и других инструментах.

"Уже много лет наши эксперты помогают раскрывать потенциал юных музыкантов в разных регионах и передают их педагогам современные методики для развития хрупких талантов. Но поддерживать интерес детей к занятию музыкой порой очень сложно, поэтому мы ищем дополнительные способы вовлечения. В Москве практические занятия мы дополнили интерактивной экскурсией в музей музыки и концертом-лекцией в филармонии", – отметила директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

На отчетном концерте дети на одной сцене с профессионалами исполнили шедевры русской классики, а также композиции в стиле фламенко и экзотические произведения для гитары из Южной Америки.

"Я с большой гордостью выхожу на одну сцену со всеми участниками "Музыкальной мастерской". И могу без преувеличения сказать, что каждый участник внес большой вклад в развитие искусства. Формат этого мероприятия объединяет очень важные составляющие: умение профессионалов обучить языку музыки и зажечь искорки в глазах учеников; серьезное, деловое обсуждение с педагогами музыкальных школ и, конечно, искренний восторг слушателей в концертном зале", – поделился народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум.

Для учителей музыкальных школ Капотни состоялись встречи с экспертами, где обсудили современные методики преподавания.

Ранее в Москве стартовал проект "Джаз в московские школы", в рамках которого для школьников 7–11-х классов проведут 30 концертов в течение учебного года. По словам вице-мэра Анастасии Раковой в рамках нового проекта ребята познакомятся с шедеврами мировой музыки, что поможет им углубить знания в области искусства, развить креативное мышление и расширить кругозор.