Артисты проведут 30 джазовых концертов для школьников столицы в этом учебном году

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В столице начался проект "Джаз в московские школы", в рамках которого для школьников 7–11-х классов проведут 30 концертов в течение учебного года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По словам вице-мэра, городское образование уделяет большое внимание разностороннему воспитанию детей, в том числе эстетическому развитию. В рамках нового проекта ребята познакомятся с шедеврами мировой музыки, что поможет им углубить знания в области искусства, развить креативное мышление и расширить кругозор. Артисты проведут концерты для учащихся в разных школах, расскажут им об истории жанра и его влиянии на мировую музыкальную культуру, отметила Ракова.

Первый концерт уже прошел в школе № 1514, добавили в пресс-службе комплекса соцразвития. Перед школьниками выступил Большой джазовый оркестр под управлением музыканта Петра Востокова. Для ребят исполнили классические и современные композиции, также они пообщались с членами оркестра.

Более того, в программе приняли участие артисты Московского драматического театра имени Сергея Есенина. В образах Лайзы Миннелли, Эллы Фицджеральд и других известных джазовых музыкантов они встречали гостей вечера. Дети могли сфотографироваться в тематических фотозонах, поучаствовать в квизах об истории джаза, освоить степ, чечетку и чарльстон на мастер-классах, а также стать частью большого музыкального флешмоба.

Всего в этом учебном году посетить такие концерты смогут свыше шести тысяч учащихся.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что московские школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов с лета. Более 13 тысяч ребят участвовали в научных экспедициях. Они возвращаются с наработками, которые им открывают двери в большую науку, подчеркнул мэр.

До конца года школьники и студенты отправятся в экспедицию на Антарктиду, где они должны будут собрать материал для анализа загрязнения льда и снега.