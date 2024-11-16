Собянин: все 48 финалистов "Большой перемены" из Москвы стали победителями и призерами

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Все 48 финалистов конкурса "Большая перемена" из Москвы стали победителями и призерами. Сергей Собянин рассказал об успехах студентов столичных колледжей в своем официальном телеграм-канале.

"На заключительном этапе встретились 600 ребят из разных регионов России. Испытания проходили по 12 направлениям, среди которых патриотическое, творческое, медиа, спортивное и предпринимательское", – говорится в публикации.

Жюри предстояло оценить креативность конкурсантов, их лидерские качества, нестандартность мышления и организаторские навыки, отметил мэр. В финале денежные призы получили победители, наставники и колледжи. Эти гранты можно использовать для стартапов или в образовательных целях, уточнил Собянин.

Ранее москвичи завоевали пять золотых медалей в составе команды РФ на Открытой международной астрономической олимпиаде. Олимпиада прошла на Федеральной территории "Сириус", в ней участвовали ученики из 20 стран. Они отвечали на вопросы и выполняли задания разного уровня сложности и направлений.

