Собянин: москвичи завоевали золото на международной астрономической олимпиаде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москвичи завоевали пять золотых медалей в составе команды РФ на Открытой международной астрономической олимпиаде, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что больше всего баллов набрала Екатерина Чуркина из школы №179. Она стала абсолютной победительницей соревнования.

Также золотые медали завоевали Марк Яковлев из школы №179, Ольга Карасева и Дмитрий Тимофеев из школы Центра педагогического мастерства и Егор Леденев из школы "Летово". Мэр поздравил ребят с прекрасными результатами.

Олимпиада прошла на Федеральной территории "Сириус", в ней участвовали ученики из 20 стран. Они отвечали на вопросы и выполняли задания разного уровня сложности и направлений. Состязания включали четыре тура: наблюдательный, практический, теоретический и экспресс-тур.

"Сильная подготовка помогла москвичам проявить себя и на Всероссийской олимпиаде по астрономии в конце прошлого сезона. Школьники завоевали восемь дипломов победителя и 26 дипломов призера", – сказал Собянин.

Между тем российские школьники завоевали четыре золотых медали на международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Египте с 1 по 8 сентября. В состав российской команды вошли победители Всероссийской олимпиады для школьников этого и прошлого года. Команду готовили тренеры из ведущих ИТ-вузов России.

В конце июля московские школьники также завоевали медали Международных олимпиад по химии в Саудовской Аравии и по физике в Иране. Ребята взяли три золотые медали на соревнованиях по химии.