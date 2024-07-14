Собянин: школьники из Москвы взяли три медали на биологической олимпиаде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские школьники выиграли три награды на Международной биологической олимпиаде. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что Всеволод Масленников и Виталий Гагарочкин из школы Центра педагогического мастерства завоевали золото олимпиады, а Мария Ярышкина из школы №57 – серебро.

Турнир состоялся с 7 по 14 июля в Казахстане. В нем приняли участие школьники из 70 стран.

"Поздравляю наших ребят и их наставников с отличными результатами! Успехов и новых побед", – подытожил мэр в своем телеграм-канале.

Недавно московские школьники выиграли четыре медали на международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. Золото завоевали Лада Горева, Надежда Кузнецова и Вера Красноперова, серебряную – Захар Дегтеренко.

До этого более 6,3 тысячи учеников стали победителями и призерами Московской олимпиады школьников, из них 80% – москвичи. Участники работали с оборудованием в Московском планетарии, искали ответы на задания в Зоологическом музее, а также анализировали картины Николая Рериха на выставке в Новой Третьяковке.

