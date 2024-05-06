Собянин: сборная Москвы взяла 1 331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников столичная сборная получила 1 331 диплом, из которых 260 – за первое место, а 1 071 – призерские. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По словам мэра, 36 учеников стали абсолютными победителями. Он уточнил, что с прошлого года ребята также улучшили свои результаты по биологии, информатике, искусству, немецкому и итальянскому языкам, технологии и физкультуре.

"90 москвичей получили дипломы сразу по двум предметам, девять – по трем", – отметил Собянин.

Он добавил, что за последние годы московские школьники уже традиционно составляют больше трети участников финала и завоевывают свыше 40% всех дипломов.

Ранее на 58-й Международной Менделеевской олимпиады по химии столичные школьники выиграли золото и серебро. Соревнование проходило в Китае, в нем приняли участие более 150 школьников из 26 стран мира. Золото завоевали Расул Эфендиев и Михаил Перельман, серебро – Тимур Ахмедов и Алексей Шарпило.

Всего Россию на данной олимпиаде представляли десять школьников, четверо из них из Москвы.

