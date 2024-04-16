Победителей международных олимпиад могут начать поощрять премиями до 3 млн руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут внедрить систему поощрения школьников, которые занимают призовые места на международных научных олимпиадах. Такое предложение министру просвещения РФ Сергею Кравцову направил председатель ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT.

Он отметил, что своими знаниями, упорством и призовыми местами участники отстаивают честь и достоинство страны, отечественной системы образования. В связи с этим целесообразно было бы ввести денежное вознаграждение за завоеванные медали: от 1 до 3 миллионов рублей, которыми они могли бы воспользоваться после совершеннолетия.

Ветров напомнил, что на прошлогодней олимпиаде по математике, которая проходила в Японии, российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медали. Тем самым, по словам общественника, они показали "нашу несгибаемую волю к победе и противодействию несправедливой дискриминации всего российского".

"Также в случае победы на самых престижных международных олимпиадах школьники могли бы рассчитывать на получение бесплатных жилищных сертификатов", – добавил Ветров.

Ранее международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение о предоставлении спортсменам премий за победу на Олимпийских играх. Отмечается, что выплата составит 50 тысяч долларов. В случае победы в эстафете сумма будет распределена между всеми участниками команды. При этом на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе призовые будут предоставлены также серебряным и бронзовым призерам.