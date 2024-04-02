Школьники Москвы завоевали 108 дипломов на олимпиаде по испанскому языку и истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школьники Москвы на всероссийской олимпиаде по испанскому языку и истории завоевали 108 дипломов. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на департамент образования и науки города.

По итогам заключительных этапов олимпиады по испанскому языку, которые проходили в МГЛУ с 25 по 29 марта, победителями стали 7 учеников, а призерами – 31.

Состязание, рассчитанное на школьников 9–11-х классов, проходило в два тура. На первом этапе участники написали письменное задание, включая продолжение рассказа о перуанце, а также отвечали на различные вопросы. Одним из них стал вопрос, сколько вулканов находится в Сальвадоре.

На втором этапе школьники показали свои навыки устной речи, рассуждая на предложенную тему в форме монолога, а потом отвечая на вопросы.

"Я уже участвовала в олимпиаде в девятом классе и очень рада, что второй год соревнования по испанскому языку проходят именно в моем городе", – заявила десятиклассница из школы № 1252 имени Сервантеса Анна Кабанова.

Финал олимпиады по истории, в котором приняли участие почти 300 человек, прошел в Новом Уренгое с 24 по 30 марта. В результате ученики столичных школ получили 70 наград – 15 из них стали победителями, а еще 55 – призерами.

Также некоторые школьники получили призы в отдельных номинациях, включая "Лучшее эссе", "Лучшее знание истории Сибири", "Лучшее знание военной истории" и "Лучшее знание истории развития Ямала и Сибири".

Финал проходил также для учеников 9–11-х классов, но уже в три этапа. Сначала школьники написали эссе и выполнили исследовательский проект по статистике и демографии, потом закончили тесты об истории и географии Сибири и Ямала, а в самом конце их ждал устный тур с выступлением по теме.

"Главное – развивать аналитические способности, которые позволят не только пройти тестовый тур, где требуется некоторый анализ, но и решить другие задания, писать эссе", – добавил ученик 11-го класса школы № 1434 "Раменки" Всеволод Сазонов.

Ранее стало известно, что московские учащиеся стали абсолютными победителями на первых финалах Всероссийской олимпиады школьников – по французскому языку и мировой художественной культуре. Финал состязаний по МХК проходил в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.