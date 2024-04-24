Столичные школьники завоевали 10 медалей на Международном турнире по информатике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники завоевали 10 медалей, из которых 3 золотые, а 7 серебряные, на XV Международном турнире по информатике IATI (International Advanced Tournament in Informatics – John Atanasoff), который проходил в Болгарии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В старшей возрастной категории золото получили ученики школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Тимофей Ижицкий и Дмитрий Трусов, а Егор Салыгин из школы № 57 и Константин Белоусько из школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ имени М. В. Ломоносова – серебро.

Среди юниоров золото завоевал Антон Барисов из ЦПМ, а серебро – Максим Умнов из школы № 179, Савва Дятлов из лицея "Вторая школа", Артемий Гриненко из школы "Воробьевы горы", а также Дмитрий и Алексей Янковские из школы № 171.

Всего в соревновании приняли участие школьники из более 15 стран.

"Замечательный результат наших ребят на престижном международном турнире – закономерное развитие успеха, которого добилась сборная Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников", – процитировали на портале научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко.

На турнире, который проходил дистанционно с использованием системы прокторинга – процедуры электронного контроля за качеством и достоверностью проводимого испытания, участники решали шесть задач на языке программирования C/C++.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные школьники стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады по информатике, завоевав рекордное количество дипломов. Всего на счету нашей сборной 99 дипломов: 20 победителей и 79 призеров.

Вице-мэр добавила, что жюри также отметило москвичей в неофициальных номинациях за самое быстрое решение задач и лучшие результаты среди девушек.