Собянин: москвичи взяли четыре медали на международной олимпиаде по биологии

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные школьники получили четыре медали на международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. Сергей Собянин рассказал об успехах ребят в своем телеграм-канале.

"Золото получили Лада Горева, Надежда Кузнецова и Вера Красноперова, серебро – Захар Дегтеренко. Поздравляю ребят с убедительной победой", – говорится в его публикации.

Градоначальник обратил внимание, что Москва впервые поучаствовала в олимпиаде в Узбекистане. Свои знания по молекулярной и эволюционной биологии, биоинформатике и биохимии приехали продемонстрировать школьники из стран ШОС и БРИКС. РФ, в свою очередь, представляли восемь ребят, четверо из которых – жители столицы, уточнил Собянин.

Он отметил, что интеллектуальные состязания прошли в два этапа: теоретический и практический. Высокий уровень подготовки школьников из Москвы помог им завоевать 12 дипломов победителя и 49 дипломов призера, резюмировал Собянин.

Ранее мэр рассказал, что более 6,3 тысячи учеников стали победителями и призерами Московской олимпиады школьников, из них 80% – москвичи. По его словам, участники работали с оборудованием в Московском планетарии, искали ответы на задания в Зоологическом музее, а также анализировали картины Николая Рериха на выставке в Новой Третьяковке.

