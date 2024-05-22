Собянин: более 6,3 тыс ребят стали призерами столичной олимпиады школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 6,3 тысячи учеников стали победителями и призерами Московской олимпиады школьников, из них 80% – москвичи. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник рассказал, что олимпиада рассчитана на учеников 5–11-х классов, она проходила с октября по апрель по 22 направлениям.

"Школьники демонстрировали знания как в теории, так и на практике – в культурных и научных центрах столицы", – добавил Собянин.

Так, к примеру, участники олимпиады работали с оборудованием в Московском планетарии, искали ответы на задания в Зоологическом музее, а также анализировали картины Николая Рериха на выставке в Новой Третьяковке.

Победителей и призеров финала ожидают различные льготы от вузов: поступление без экзаменов по профилю либо дополнительные баллы, зачет 100 баллов по ЕГЭ по предмету олимпиады.

Ранее сообщалось, что школьники столичных районов Выхино-Жулебино, Некрасовка, Вешняки и Косино-Ухтомский поучаствовали в проектной сессии на территории "Школы в Некрасовке", обсудили актуальные проблемы районов и варианты их решения.

До этого Собянин рассказал, что в этом году единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать 87,5 тысячи московских школьников и выпускников прошлых лет, а основной государственный экзамен (ОГЭ) – почти 110 тысяч девятиклассников.