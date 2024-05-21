Собянин рассказал о программе дней открытых дверей в колледжах Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столичных колледжах пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, в рамках этого мероприятия школьники смогут узнать о 171 профессии, а также пообщаться с опытными педагогами. Кроме того, на мастер-классах абитуриентам предоставят возможность освоить первые практические навыки в различных областях. Например, 23 мая ученикам расскажут о правильной сервировке стола, а 25 мая – о кассовых операциях и финансовых системах.



При этом 1 июня эксперты помогут школьникам освоить навыки работы в программе Adobe Illustrator и создать собственный проект. Абитуриенты могут познакомиться с полным расписанием встреч и выбрать колледж для посещения на сайте.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что около 90 новых лабораторий и мастерских откроют в столичных колледжах Москвы в 2024 году. По ее словам, также в этом году в колледжах Москвы обновят более 230 имеющихся мастерских и лабораторий.

Улучшение качества образования затронет почти все специальности, включая поваров-кондитеров, электриков и сварщиков. В образовательных учреждениях Москвы появятся мастерские со станками, а также тренировочные полигоны по управлению беспилотными летательными аппаратами, подчеркнула Ракова.

