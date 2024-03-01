Дни открытых дверей пройдут в столичных школах искусств

Фото: пресс-служба Депкульта

Дни открытых дверей, в рамках которых можно будет узнать программы обучения, требования к абитуриентам и познакомиться с преподавателями, пройдут в столичных школах искусств до конца весны. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в настоящее время в Москве действует почти 150 подобных учреждений. Юные москвичи могут поступить на различные направления подготовки, включая музыку, хореографию и театр. Приемная кампания в школах искусств начнется 15 апреля и закончится 15 июня, напомнила Сергунина.

"Приглашаем ребят посетить интересующие учреждения перед подачей документов. Для вас подготовили экскурсии, открытые концерты, спектакли и интерактивные мероприятия", – уточнила заммэра.

Дни открытых дверей, по ее информации, пройдут с 18 по 20 марта в стенах музыкальной школы имени Александрова, где гостям проведут занятия по игре на музыкальных инструментах – фортепиано, флейте, скрипке, арфе, органе и других.

22-го числа работники детской школы искусств имени Рихтера расскажут о своей программе обучения и проведут концерт, открытый показ с вернисажем, а также мастер-класс по хореографии с экскурсией в костюмерную. На следующий день, 23 марта, в театральном коллеже имени Филатова расскажут об истории учреждения, а днем позже в детской музыкальной школе имени Балакирева покажут цирковое представление.

Кроме того, Тимирязевская детская художественная школа 30 и 31 марта проведет серию различных мастер-классов, а на открытом концерте в детской музыкальной школе имени Моцарта 10 апреля представят все инструменты, игре на которых там можно научиться. Аналогичный формат ждет посетителей музыкальной школы имени Гречанинова 24 мая.

До этого Сергей Собянин рассказывал, что в Москве создали целую систему обучения и продвижения молодых музыкантов, которая поможет им найти широкую аудиторию. По словам мэра города, недавно в столичных школах искусств появились такие современные направления, как саунд-дизайн и звукорежиссура.

По данным портала мэра и правительства столицы, в 2024 году запланировано более 5 тысяч спектаклей и концертов от столичных школ искусств. Только в феврале текущего года планируется провести более 5 тысяч мероприятий.

Система обучения помогает молодым музыкантам выйти на широкую аудиторию – Собянин