Школьники Москвы поучаствовали в проектной сессии и обсудили проблемы районов

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Школьники столичных районов Выхино-Жулебино, Некрасовка, Вешняки и Косино-Ухтомский поучаствовали в проектной сессии на территории "Школы в Некрасовке", обсудили актуальные проблемы районов и варианты их решения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Организатор сессии и директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева рассказала, что от учащихся поступило много предложений и идей. Например, одна группа намерена силами своей команды очистить участок около столичного водоема и постепенно работать с причинами загрязнений, а другая планирует провести работу с электросамокатчиками – мотивировать их соблюдать ПДД, снижать скорость и правильно парковаться, отметила Булаева.

Указывается, что участникам сессии также нужно будет актуализировать и доработать свои проекты. Потом лучшие их них запустят в районах. Кроме того, школьники выразили готовность разработать новые маршруты для проекта "Неизвестная Москва", который запустили в Некрасовке. Его целью является рассказать о городе с необычной стороны.

Ранее сообщалось, что каждый год в московских школах проходит порядка 500 крупных мероприятий, посвященных защите окружающей среды. Юные волонтеры участвуют в интеллектуальных квестах, собирают вторсырье и создают кормушки для птиц.

Эковолонтерство уже объединило свыше 16 тысяч школьников и студентов колледжей.