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Новости

06 мая, 12:15

Новости

Собянин: сборная Москвы взяла 1 331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

Собянин: сборная Москвы взяла 1 331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

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На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников сборная Москвы получила 1 331 диплом. Результатами поделился в поздравительном посте мэр Москвы Сергей Собянин.

Известно, что 36 учеников столичных школ стали абсолютными победителями. По биологии, информатике, немецкому языку и ряду других предметов школьники улучшили свои прошлогодние результаты. 90 москвичей получили дипломы сразу по двум предметам, а девять человек – по трем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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