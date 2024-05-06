Собянин: сборная Москвы взяла 1 331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников сборная Москвы получила 1 331 диплом. Результатами поделился в поздравительном посте мэр Москвы Сергей Собянин.

Известно, что 36 учеников столичных школ стали абсолютными победителями. По биологии, информатике, немецкому языку и ряду других предметов школьники улучшили свои прошлогодние результаты. 90 москвичей получили дипломы сразу по двум предметам, а девять человек – по трем.

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