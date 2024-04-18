Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Газорегуляторный пункт "Кусковский" модернизировали на востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Он уточнил, что указанный пункт снабжает газом предприятия и жилье в Перове и Новогирееве.

"С 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году реконструировали газорегуляторный пункт "Кусковский", который был введен в эксплуатацию в 1977 году", – отметил заммэра.

По его словам, рабочие заменили старое оборудование на шкафной пункт российского производства, который может принимать 930 кубометров в час. Кроме того, модернизированный пункт более надежен, безопасен, а также от него исходит меньше шума, добавил Бирюков.

Во время проведения работ потребителей от газоснабжения не отключали. Заммэра обратил внимание, что все газорегуляторные пункты можно контролировать в режиме реального времени.

Ранее Бирюков сообщил об обновлении системы газоснабжения в 1,9 тысячи жилых домов в рамках программы капитального ремонта в Москве.

Специалисты ставят шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия. Они ограничивают поступление газа при неисправности оборудования и температурном воздействии.

