01 апреля, 16:33Город
В Москве обновили системы газоснабжения в почти 1,9 тысячи домов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В рамках программы капитального ремонта обновили системы газоснабжения в 1,9 тысячи жилых домов, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Как отмечается, в столице проводят работы по обновлению не только внешнего вида здания, но и инженерных систем, сообщили в телеграм-канале городского хозяйства.
"С 2017 года выполнили капремонт внутридомовых систем газоснабжения в 1866 многоквартирных домах", – прокомментировал Бирюков.
По словам заммэра, специалисты ставят шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия. Они ограничивают поступление газа при неисправности оборудования и температурном воздействии.
Бирюков отметил, что в домах устанавливают гибкие газовые подводки из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием (поливинилхлоридное покрытие, обладает устойчивостью к скачкам температур и изменениям влажности воздуха. – Прим.ред.) и диэлектрической вставкой для исключения аварийной ситуации при появлении блуждающих токов.
Газовые стояки внутри многоквартирного дома являются общедомовым имуществом, поэтому собственники квартир должны своевременно обеспечить доступ специалистов к местам проведения работ, заключил заммэра.
До этого Бирюков сообщил, что в Москве начали промывать от загрязнений фасады и цоколи домов и административных зданий. Сперва специалисты проводят промывку объектов, расположенных на центральных улицах и вылетных магистралях.
Более 150 жилых домов будут отремонтированы на северо-западе Москвы в 2024 году