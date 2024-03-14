Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Главная цель столичной программы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" – гарантированное обеспечение москвичей качественными и надежными коммунальными услугами, создание условий для беспрепятственного подключения к сетям новых жилых домов, социальных и коммерческих объектов. В прошлом году правительство Москвы вместе с сетевыми компаниями продолжило работы по обновлению физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения.

За 2023 год построили и реконструировали свыше 2,1 тысячи километров инженерных сетей, в результате чего снизился средний износ инженерной инфраструктуры: у электрических сетей с 65,2 до 48,6%, у газовых – с 36,5 до 27,1%. Также важными событиями для столичного инженерного хозяйства в прошлом году стали:

завершение основных работ по реконструкции Люберецких очистных сооружений;

присоединение к электрическим сетям станций "Шелепиха", "Липовая роща", "Звенигородская", "Бульвар Генерала Карбышева" строящейся Рублево-Архангельской линии метро, а также новых учебных корпусов и административных зданий МГТУ имени Баумана;

реконструкция Щукинского, Голутвинского и Фрунзенского газопроводов-дюкеров, газопроводов "Пойма Строгино" и "Серебряный Бор";

строительство на территории ТиНАО газорегуляторного пункта "Десна", а также 14,62 километра подводящих газопроводов для присоединения потребителей;

реконструкция напорного коллектора третьего машинного здания Рублевской станции водоподготовки, систем хранения и транспортирования опасных веществ на Западной станции водоподготовки;

строительство очистных сооружений в поселке Шишкин Лес;

устройство 38 тысяч приборов наружного освещения и ремонт 250 объектов архитектурно-художественной подсветки.

Основными задачами и проектами в сфере развития инженерного хозяйства на текущий год станут:

строительство и реконструкция свыше трех тысяч километров инженерных сетей;

ввод в эксплуатацию тяговой подстанции "Комсомольская";

реконструкция подстанций "Гольяново", "Сырово" и кабельно-воздушных линий на 110 киловольт "Владыкино-Бескудниково", "Чагино-Новоспасская";

подключение новых зарядных станций для электромобилей и электробусов, объектов фонда реновации и фестивальных площадок и ярмарок;

продолжение работ по технологическому перевооружению ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21 и ТЭЦ-25;

реконструкция очистных сооружений "Яковлево", "Привольный" и "Пучково";

реконструкция Кропоткинского газопровода-дюкера и продолжение строительства газовых сетей в ТиНАО;

установка 15 тысяч фонарей во дворах, на детских и спортивных площадках, территориях школ и детсадов;

устройство архитектурно-художественной подсветки Живописного моста на северо-западе города;

обновление коллекторов, среди которых "Ленинский-131", "Ярцевский", "Велозаводский", "Новый Арбат", "Можайский" и "Волгоградский".

В области электроснабжения в рамках программы с 2011 года построили или реконструировали более 19,3 тысячи километров линий электропередачи. Износ электросетей составил 16,6 процентного пункта.

Отмечается, что в 2023 году специалисты построили заходы на подстанцию "Каскадная" (напряжение 500 киловольт), возвели и реконструировали свыше 1,5 тысячи километров электросетей.

Кроме того, теплоснабжение всех столичных объектов в прошлом году проходило без перебоев. С 2011 года построили или реконструировали более 2,6 тысячи километров тепловых сетей, а снижение износа магистральных тепловых сетей составило 2,8 процентного пункта.

В 2023 году специалисты построили или реконструировали 225,3 километра магистральных теплосетей, также в рамках развития территории Мневниковской поймы для подключения новых потребителей построено 9,3 километра магистральных теплосетей. Более того, на ТЭЦ-11 заменили барабан, на ТЭЦ-21 провели техническое перевооружение водоводов добавочной воды, на ТЭЦ-26 установили напорные циркуляционные водоводы, а на ТЭЦ-23 выполнили технологическое перевооружение водогрейных котлов с заменой поверхности нагрева.

В области газоснабжения с 2011 года построили и реконструировали 959,3 километра газопроводов, износ сетей составил 9,4 процентного пункта. Всего в 2023 году реконструировали 28,5 километра газопроводов.

В сфере коллекторного хозяйства с 2011 года построили и реконструировали порядка 382,5 километра кабельных коммуникационных коллекторов, износ сетей – 8 процентных пунктов. В прошлом году построили и привели в порядок 32,8 километра коллекторов. Так, специалисты модернизировали коллектор "Академика Сахарова", а также слаботочные системы коллекторов "Сергеевский", "Пресненский", "Скобелевская-6" и "Ленинградский-2". Также они закончили строительство кабельного коллектора ГТЭС "Кожухово".

С 2011 года в области водоснабжения и водоотведения построили и реконструировали 1,4 тысячи километров водопроводных и 700 километров канализационных сетей. Снижение износа водопроводных сетей – 1,7 процентного пункта, канализационных – 3,1 процентного пункта. В 2023 году было построено и реконструировано 71,55 километра водопроводных и 51,17 километра канализационных сетей.

В сфере водосточного хозяйства Москвы с 2011 года построили и реконструировали 321,8 километра сетей водостока. Снижение износа водосточных сетей – 1,22 процентного пункта. В том числе в прошлом году обновили 24,8 километра водосточных сетей, в связи с чем количество проблемных мест по скоплению воды в городе сократилось с 2 785 (в 2011 году) до 40 адресов (в 2023 году).

В текущем году планируется построить и реконструировать 20,6 километра сетей водостока и продолжить работы по очистке и ремонту люкового хозяйства, смотровых колодцев и дождеприемных решеток.

В области городского освещения с 2011 года установили 446 тысяч новых фонарей, число осветительных приборов в столице увеличилось почти вдвое и достигло 795 тысяч штук. Также число зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой выросло почти в четыре раза – на данный момент их свыше 2,2 тысячи штук.

Ранее сообщалось, что гидроузлы Москвы подготовили к весеннему половодью. Оно начинается в конце марта – начале апреля. Уточняется, что специалисты проверили работоспособность сооружений на реках Яузы и Десне, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, Канале имени Москвы и на всех водохранилищах Москворецко-Вазузской водной системы. Кроме того, они очистили водопропускные объекты, а также стали круглосуточно мониторить уровень воды.

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