14 марта, 11:52Мэр Москвы
Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Главная цель столичной программы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" – гарантированное обеспечение москвичей качественными и надежными коммунальными услугами, создание условий для беспрепятственного подключения к сетям новых жилых домов, социальных и коммерческих объектов. В прошлом году правительство Москвы вместе с сетевыми компаниями продолжило работы по обновлению физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения.
За 2023 год построили и реконструировали свыше 2,1 тысячи километров инженерных сетей, в результате чего снизился средний износ инженерной инфраструктуры: у электрических сетей с 65,2 до 48,6%, у газовых – с 36,5 до 27,1%. Также важными событиями для столичного инженерного хозяйства в прошлом году стали:
- завершение основных работ по реконструкции Люберецких очистных сооружений;
- присоединение к электрическим сетям станций "Шелепиха", "Липовая роща", "Звенигородская", "Бульвар Генерала Карбышева" строящейся Рублево-Архангельской линии метро, а также новых учебных корпусов и административных зданий МГТУ имени Баумана;
- реконструкция Щукинского, Голутвинского и Фрунзенского газопроводов-дюкеров, газопроводов "Пойма Строгино" и "Серебряный Бор";
- строительство на территории ТиНАО газорегуляторного пункта "Десна", а также 14,62 километра подводящих газопроводов для присоединения потребителей;
- реконструкция напорного коллектора третьего машинного здания Рублевской станции водоподготовки, систем хранения и транспортирования опасных веществ на Западной станции водоподготовки;
- строительство очистных сооружений в поселке Шишкин Лес;
- устройство 38 тысяч приборов наружного освещения и ремонт 250 объектов архитектурно-художественной подсветки.
Основными задачами и проектами в сфере развития инженерного хозяйства на текущий год станут:
- строительство и реконструкция свыше трех тысяч километров инженерных сетей;
- ввод в эксплуатацию тяговой подстанции "Комсомольская";
- реконструкция подстанций "Гольяново", "Сырово" и кабельно-воздушных линий на 110 киловольт "Владыкино-Бескудниково", "Чагино-Новоспасская";
- подключение новых зарядных станций для электромобилей и электробусов, объектов фонда реновации и фестивальных площадок и ярмарок;
- продолжение работ по технологическому перевооружению ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21 и ТЭЦ-25;
- реконструкция очистных сооружений "Яковлево", "Привольный" и "Пучково";
- реконструкция Кропоткинского газопровода-дюкера и продолжение строительства газовых сетей в ТиНАО;
- установка 15 тысяч фонарей во дворах, на детских и спортивных площадках, территориях школ и детсадов;
- устройство архитектурно-художественной подсветки Живописного моста на северо-западе города;
- обновление коллекторов, среди которых "Ленинский-131", "Ярцевский", "Велозаводский", "Новый Арбат", "Можайский" и "Волгоградский".
В области электроснабжения в рамках программы с 2011 года построили или реконструировали более 19,3 тысячи километров линий электропередачи. Износ электросетей составил 16,6 процентного пункта.
Отмечается, что в 2023 году специалисты построили заходы на подстанцию "Каскадная" (напряжение 500 киловольт), возвели и реконструировали свыше 1,5 тысячи километров электросетей.
Кроме того, теплоснабжение всех столичных объектов в прошлом году проходило без перебоев. С 2011 года построили или реконструировали более 2,6 тысячи километров тепловых сетей, а снижение износа магистральных тепловых сетей составило 2,8 процентного пункта.
В 2023 году специалисты построили или реконструировали 225,3 километра магистральных теплосетей, также в рамках развития территории Мневниковской поймы для подключения новых потребителей построено 9,3 километра магистральных теплосетей. Более того, на ТЭЦ-11 заменили барабан, на ТЭЦ-21 провели техническое перевооружение водоводов добавочной воды, на ТЭЦ-26 установили напорные циркуляционные водоводы, а на ТЭЦ-23 выполнили технологическое перевооружение водогрейных котлов с заменой поверхности нагрева.
В области газоснабжения с 2011 года построили и реконструировали 959,3 километра газопроводов, износ сетей составил 9,4 процентного пункта. Всего в 2023 году реконструировали 28,5 километра газопроводов.
В сфере коллекторного хозяйства с 2011 года построили и реконструировали порядка 382,5 километра кабельных коммуникационных коллекторов, износ сетей – 8 процентных пунктов. В прошлом году построили и привели в порядок 32,8 километра коллекторов. Так, специалисты модернизировали коллектор "Академика Сахарова", а также слаботочные системы коллекторов "Сергеевский", "Пресненский", "Скобелевская-6" и "Ленинградский-2". Также они закончили строительство кабельного коллектора ГТЭС "Кожухово".
С 2011 года в области водоснабжения и водоотведения построили и реконструировали 1,4 тысячи километров водопроводных и 700 километров канализационных сетей. Снижение износа водопроводных сетей – 1,7 процентного пункта, канализационных – 3,1 процентного пункта. В 2023 году было построено и реконструировано 71,55 километра водопроводных и 51,17 километра канализационных сетей.
В сфере водосточного хозяйства Москвы с 2011 года построили и реконструировали 321,8 километра сетей водостока. Снижение износа водосточных сетей – 1,22 процентного пункта. В том числе в прошлом году обновили 24,8 километра водосточных сетей, в связи с чем количество проблемных мест по скоплению воды в городе сократилось с 2 785 (в 2011 году) до 40 адресов (в 2023 году).
В текущем году планируется построить и реконструировать 20,6 километра сетей водостока и продолжить работы по очистке и ремонту люкового хозяйства, смотровых колодцев и дождеприемных решеток.
В области городского освещения с 2011 года установили 446 тысяч новых фонарей, число осветительных приборов в столице увеличилось почти вдвое и достигло 795 тысяч штук. Также число зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой выросло почти в четыре раза – на данный момент их свыше 2,2 тысячи штук.
Ранее сообщалось, что гидроузлы Москвы подготовили к весеннему половодью. Оно начинается в конце марта – начале апреля. Уточняется, что специалисты проверили работоспособность сооружений на реках Яузы и Десне, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, Канале имени Москвы и на всех водохранилищах Москворецко-Вазузской водной системы. Кроме того, они очистили водопропускные объекты, а также стали круглосуточно мониторить уровень воды.
Десятки тысяч умных фонарей появятся в Москве до конца года
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