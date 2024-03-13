13 марта, 13:32Город
Гидроузлы Москвы подготовили к весеннему половодью
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Гидроузлы столицы подготовили к весеннему половодью, которое начинается в конце марта – начале апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Специалисты проверили работоспособность сооружений на реках Яузы и Десне, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, Канале имени Москвы и на всех водохранилищах Москворецко-Вазузской водной системы.
"В настоящее время все они полностью готовы к безаварийному пропуску половодья", – отметил заммэра Петр Бирюков.
В рамках работ была проведена очистка водопропускных объектов и организован круглосуточный мониторинг уровня воды.
На гидротехнических сооружениях привели в готовность энергетическое и механическое оборудование, проверили техническое состояние автотранспорта с энергоисточниками и откачивающими средствами, а также составили дополнительные аварийные бригады.
Свободная емкость водохранилищ Москворецко-Вазузской водной системы поможет преодолеть этот период в штатном режиме.
Ранее контроль за тоннелями, причалами и набережными усилили в Москве перед весенним половодьем. По словам Бирюкова, особое внимание отводится причалам, набережным и подземным переходам. Специалисты круглосуточно мониторят объекты, контролируют показания мерных реек для определения уровня воды.
Подмосковные службы начали готовиться к весеннему половодью
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