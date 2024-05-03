Собянин объявил о завершении реконструкции Голутвинского газопровода-дюкера

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты завершили реконструкцию Голутвинского газопровода-дюкера, протянутого под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, газопровод играет важнейшую роль в газоснабжении жителей центра города. Ответственными за работу были назначены специалисты "Мосгаза". Они использовали новую технологию, снижающую воздействие на экологию и повышающую надежность и срок службы коммуникаций.

"После обновления дюкер будет полноценно работать еще 40 лет", – отметил мэр.

Он добавил, что в данный момент проводятся работы по восстановительному благоустройству.

"Комплексная программа реконструкции 12 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления идет с 2018 года. На сегодняшний день модернизированы 10 подводных объектов, включая Голутвинский дюкер. В работе – оставшиеся два: Щукинский и Кропоткинский", – заключил Собянин.

Ранее москвичам рассказали о завершении обновления газопроводов в рамках строительства новых путей для МЦД-1. Монтировочные работы третьего и четвертого главных путей специалисты столичного газового хозяйства проводили на участке Москва-Товарная-Смоленская – Москва-Бутырская, а на станции Москва-Пассажирская-Смоленская реконструировали вокзал.