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04 апреля, 17:45

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Сергей Собянин сообщил об археологических находках времен основания Москвы

Сергей Собянин сообщил об археологических находках времен основания Москвы

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Московские археологи обнаружили находки времен основания города. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Большинство артефактов обнаружили в районе Китай-города. Среди образцов была домонгольская керамика и стеклянные браслеты, датируемые XII–XIV веками. Находки указывают на то, что к XII веку Москва была довольно развитым городом-крепостью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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