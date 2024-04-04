Сергей Собянин сообщил об археологических находках времен основания Москвы

Московские археологи обнаружили находки времен основания города. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Большинство артефактов обнаружили в районе Китай-города. Среди образцов была домонгольская керамика и стеклянные браслеты, датируемые XII–XIV веками. Находки указывают на то, что к XII веку Москва была довольно развитым городом-крепостью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.