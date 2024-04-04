Московские парки вновь открылись для посетителей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичные парки вновь открылись после неблагоприятных погодных условий в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосгорпарка.

Московский зоопарк также открыл свои двери для посетителей. Он работает в штатном режиме, отметили в телеграм-канале зоосада.

Ранее столичные парки закрыли во второй половине 3 апреля из-за сильного дождя и ветра. Порывы ветра достигали 21 метра в секунду. Городские службы работали над устранением последствий непогоды.

По словам Сергея Собянина, из-за погодных катаклизмов погибли 2 человека, еще 15 пострадали.

