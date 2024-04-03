Вильфанд предупредил москвичей о существенном похолодании после шквалистого ветра

В среду, 3 апреля, на столицу обрушился шквалистый ветер, порывы которого достигают 21 метра в секунду. Из-за буйства стихии городские службы перешила на работу в режиме повышенной готовности. Кроме того, для посетителей на время закрыли столичные парки, зоопарк и некоторые другие объекты. Москвичей попросили сохранять на улице бдительность. Рассказываем подробности, а также когда непогода покинет город.



Шквалистый ветер

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В Москве из-за сильного ветра с порывами до 21 метра в секунду объявили желтый уровень погодной опасности в среду, 3 апреля. По прогнозам синоптиков, такая ситуация сохранится в городе до конца дня. В отдельных районах непогода сопровождается сильным ливнем.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

В столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что принимаются все необходимые меры для защиты от порывов ветра зданий, а также объектов транспорта и торговли. Коммунальные службы уже занимаются устранением последствий непогоды. "Оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", – уточнили в ведомстве.

Из-за непогоды рестораны и кафе Москвы призвали не пускать гостей на летние веранды. Кроме того, для посетителей временно закрыли столичные парки, об их открытии обещали сообщить дополнительно. Также приостановили работу Московский зоопарк, колесо обозрения "Солнце Москвы" и Новая Третьяковка. Вместе с тем очевидцы засняли, как на улицах города из-за сильного ветра мусорные баки живут своей жизнью.



Представители экстренных служб Москвы сообщили РИА Новости, что на юго-востоке столицы при падении дерева на авто пострадала женщина. Она была госпитализирована. Еще двух женщин на северо-западе города из-за падения дерева зацепило ветками.

Власти просят москвичей воздержаться от пребывания на улице, а если этого невозможно избежать, то сохранять бдительность. В свою очередь, в столичном главке МЧС России порекомендовали пешеходам не прятаться под деревьями и не оставлять без надзора детей. Кроме того, следует обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Что касается автомобилистов, то в непогоду им советуют снизить скорость, избегать внезапных маневров, увеличить дистанцию от впереди едущих авто и парковаться подальше от деревьев.



Курс на похолодание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Штормовой ветер, который наблюдается в городе, начнет стихать не раньше 21:00 среды. Умеренным он станет только к утру четверга, 4 апреля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Центральную Россию прорвался холодный атмосферный фронт циклона "Патриция", сопровождаемый усилением ветра в порывах до штормовых 16–21 метров в секунду, что эквивалентно давлению воздушного потока силой около 30 килограммов на один квадратный метр площади", – написал синоптик.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России С сегодняшнего дня (3 апреля. – Прим. ред.) начинает существенно меняться погода. Воздушные массы начинают перемещаться с запада, а затем ночью они уже будут с северо-запада... Ночные температуры будут 3...5. И небольшие осадки, а на северо-западе они будут в виде мокрого снега. И в четверг уже дневная температура – 5...7, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура продолжит понижаться в пятницу, 5 апреля. Столбики термометров покажут до -2 градусов в ночные часы. Днем же воздух прогреется до 6...8. Отрицательная температура ожидается и ночью в субботу. По словам Вильфанда, прогнозируется до -4 градусов.

