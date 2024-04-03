Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

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Городские службы Москвы подготовились к работе в усиленном режиме из-за прогнозируемого сильного ветра. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, усиление ветра в Москве ожидается до 21:00. Бирюков отметил, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве, все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

В связи с неблагоприятным прогнозом в Москве организовали информирование жителей через СМИ и информационные табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.

Городские службы принимают меры по защите жилых и нежилых объектов, объектов транспорта и торговли от порывов ветра. Электросетевые организации перевели в готовность источники аварийного питания.

Из объявления на сайте Гидрометцентра РФ следует, что до 23:00 среды, 3 апреля, в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Скорость его порывов местами может достигать 21 метра в секунду.

В Подмосковье предупреждение о сильном ветре будет действовать до 01:00 4 апреля, о грозе – до 21:00 3 апреля.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале, что в ТиНАО и Шереметьево уже зафиксировали ветер со скоростью 18 метров в секунду. В подмосковном Домодедове его порывы достигали 21 метра в секунду.

С сильным ветром в Москву вернется похолодание. По словам синоптиков, самым холодным днем недели станет пятница, 5 апреля. Днем температура составит от 5 до 6 градусов, ночью – от минус 3 до 3 градусов.

