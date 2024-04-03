Усиление ветра ожидается в Москве до конца дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До 21:00 среды, 3 апреля, в Москве ожидается усиление ветра. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 16–21 метра в секунду", – говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятным погодным прогнозом москвичей призвали держаться вдали от высоких деревьев и не парковать под ними автомобили.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о похолодании в столице, сообщает "Вечерняя Москва". По словам синоптика, потепление в городе было связано с тем, что воздух поступал из Африки. С 4 апреля в столице станет прохладнее.

"В четверг, 4 апреля, Москва окажется в тылу циклона. Ночные температуры понизятся до 5–7, днем 7–9. Несмотря на это, температура все еще будет превышать норму на 2–3 градуса", – рассказал Вильфанд.

Температурный фон в Москве вернется в норму только в пятницу, 5 апреля. Днем температура составит от 5 до 6 градусов, ночью – от -3 до 3 градусов.

Руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов рассказал, что пятница станет самым холодным днем, сообщает News.ru. Он подтвердил, что в конце недели в городе ожидаются заморозки, а ветер в Москве начнет меняться с южного на юго-западный.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 3 апреля в городе ожидаются небольшой дождь и гроза. Воздух в Москве прогреется до 17 градусов, в Подмосковье – местами до 18 градусов. Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба.

